Екстренер Тайсона відреагував на смерть Формана

Легендарний тренер Тедді Атлас, який співпрацював із Майком Тайсоном, Тімоті Бредлі, Шенноном Бріггзом та іншими відомими боксерами, відреагував на смерть Джорджа Формана.

У своїх соцмережах фахівець висловив захоплення колишнім абсолютним чемпіоном світу.

"Він був особливим бійцем і особливою людиною, посланою сюди з особливої ​​причини. Навчити нас, що все можливо, якщо ти віриш у це", – написав Атлас.

He was a Special fighter & a Special person, put here for a Special reason. To teach us anything was possible, if u believed it was. 🙏❤️👑 pic.twitter.com/sD8zZbQVlx — Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) March 22, 2025

Кар'єра Формана була багатою на успіхи. У 19 років він виграв золото Олімпійських ігор 1968 у Мехіко. Потім став чемпіоном у професіоналах.

У 1977 році Форман вийшов на пенсію і став священиком. Через 10 років повернувся на ринг.

У 1994 році переміг Майкла Мурера і став найвіковішим чемпіоном світу в хевівейті. На той момент йому було 45 років і 299 днів.

Свій останній бій він провів у листопаді 1997 року, коли за рішенням суддів програв Шеннону Бріггзу.

На рахунку Формана 81 бій, із них 76 закінчилися перемогами. Поступався він лише Мохамеду Алі, Джиммі Янгу, Евандеру Холіфілду, Томмі Моррісону і, як зазначено вище, Бріггзу. Він став абсолютним чемпіоном світу у надважкій ваговій категорії за версіями WBC (1973-1974), WBA (1973-1974, 1994-1995), IBF (1994-1995).