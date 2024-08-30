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Пол: Тайсон недооцінює мене, а я вірю, що б'ю сильніше

Руслан Травкін — 30 серпня, 09:55
Пол: Тайсон недооцінює мене, а я вірю, що б'ю сильніше
Майк Тайсон та Джейк Пол
Getty images

Блогер Джейк Пол поділився очікуваннями від поєдинку проти легенди боксу Майка Тайсона.

Його слова цитує сайт talkSport.

"Я знаю, що зможу протистояти його силі. Я природжений надважковаговик. Я мав перейти в цю вагову категорію і показати Майку, хто має більше сили, тому що він недооцінює мене, і я вірю, що б'ю сильніше.

Я знаю, що це буде важко, я знаю, що мені доведеться боротися з труднощами, я знаю, що можу навіть лягти на канвас. Я боюся, не зрозумійте мене неправильно.

Але справа не в тому, що страх мене зупиняє, а в тому, що я продовжую боротися, навіть якщо мені страшно — ось що таке справжня хоробрість", — сказав Джейк Пол.

Нагадаємо, між Тайсоном та Полом відбулася штовханина на пресконференції. Поєдинок між 58-річним Тайсоном та ютубером Полом заплановано на 15 листопада.

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