Пол: Тайсон недооцінює мене, а я вірю, що б'ю сильніше

Блогер Джейк Пол поділився очікуваннями від поєдинку проти легенди боксу Майка Тайсона.

Його слова цитує сайт talkSport.

"Я знаю, що зможу протистояти його силі. Я природжений надважковаговик. Я мав перейти в цю вагову категорію і показати Майку, хто має більше сили, тому що він недооцінює мене, і я вірю, що б'ю сильніше.

Я знаю, що це буде важко, я знаю, що мені доведеться боротися з труднощами, я знаю, що можу навіть лягти на канвас. Я боюся, не зрозумійте мене неправильно.



Але справа не в тому, що страх мене зупиняє, а в тому, що я продовжую боротися, навіть якщо мені страшно — ось що таке справжня хоробрість", — сказав Джейк Пол.