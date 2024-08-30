Пол: Тайсон недооцінює мене, а я вірю, що б'ю сильніше
Блогер Джейк Пол поділився очікуваннями від поєдинку проти легенди боксу Майка Тайсона.
Його слова цитує сайт talkSport.
"Я знаю, що зможу протистояти його силі. Я природжений надважковаговик. Я мав перейти в цю вагову категорію і показати Майку, хто має більше сили, тому що він недооцінює мене, і я вірю, що б'ю сильніше.
Я знаю, що це буде важко, я знаю, що мені доведеться боротися з труднощами, я знаю, що можу навіть лягти на канвас. Я боюся, не зрозумійте мене неправильно.
Але справа не в тому, що страх мене зупиняє, а в тому, що я продовжую боротися, навіть якщо мені страшно — ось що таке справжня хоробрість", — сказав Джейк Пол.
Нагадаємо, між Тайсоном та Полом відбулася штовханина на пресконференції. Поєдинок між 58-річним Тайсоном та ютубером Полом заплановано на 15 листопада.