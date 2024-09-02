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Під Львовом проведуть благодійний вечір боксу на підтримку ЗСУ

Ігор Чернявський — 2 вересня, 12:40
Під Львовом проведуть благодійний вечір боксу на підтримку ЗСУ
LuckyPunch

28 вересня у Львові пройде вечір боксу з метою збору коштів на потреби Збройних сил України.

Про це повідомляє LuckyPunch.

У головному поєдинку шоу Ярослав Михалушко буде битися з мексиканцем Оскаром Еспінозою за титул чемпіона WBC у напівсередній вазі серед молоді.

Також на цьому вечорі боксу проведуть бої Ярослав Харциз, Василь Чеботар, Максим Молодан, Денис Коренєв та інші українські бійці.

Захід буде присвячений 100-річчю львівського боксу. Місце проведення — комплекс Emily Resort у Винниках, що під Львовом.

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