Під Львовом проведуть благодійний вечір боксу на підтримку ЗСУ

28 вересня у Львові пройде вечір боксу з метою збору коштів на потреби Збройних сил України.

Про це повідомляє LuckyPunch.

У головному поєдинку шоу Ярослав Михалушко буде битися з мексиканцем Оскаром Еспінозою за титул чемпіона WBC у напівсередній вазі серед молоді.

Також на цьому вечорі боксу проведуть бої Ярослав Харциз, Василь Чеботар, Максим Молодан, Денис Коренєв та інші українські бійці.

Захід буде присвячений 100-річчю львівського боксу. Місце проведення — комплекс Emily Resort у Винниках, що під Львовом.