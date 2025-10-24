Вордлі – про бій з Паркером: Я схоплю мікрофон, стрибну в натовп і піду шукати Усика

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) після перемоги над Паркером хоче звернутися до Олександра Усика.

Його слова цитує IFL TV.

"Я не знаю. Як би все не сталося, так воно і буде. Все, що я знаю, що я стоятиму там у світлі прожекторів і прозвучить: "Фабіо Вордлі!". Я збираюся схопити мікрофон, стрибнути в натовп і піти шукати Усика", – сказав Фабіо.

Нагадаємо, бій між Паркером та Вордлі відбудеться 25 жовтня у Лондоні на O2 Арені.

Переможець цього бою стане претендентом на поєдинок проти абсолютного чемпіона світу у хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО).

