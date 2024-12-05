Паркер: Прийшов час стати дворазовим чемпіоном світу

Тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) вважає, що зможе перемогти чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Цитує новозеландського боксера Boxing 24/7.

"Я не можу дочекатися поєдинку з Дюбуа. Коли я вперше став чемпіоном світу, я був дуже молодим. Я цінував це, але не сприймав це так серйозно, як повинен був на тренуваннях і в тому, що я робив за межами табору.

Стати чемпіоном світу у віці 24 років – це велике досягнення, але зараз кращий час. Цей час зовсім інший. Я став набагато зрілішим. Я ціную своє становище, мені подобається те, що я роблю. Я розумію це набагато більше й маю хороший баланс. Для мене настав час вийти туди й знову перемогти", – сказав Паркер.