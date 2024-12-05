Паркер: Прийшов час стати дворазовим чемпіоном світу
Тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) вважає, що зможе перемогти чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).
Цитує новозеландського боксера Boxing 24/7.
"Я не можу дочекатися поєдинку з Дюбуа. Коли я вперше став чемпіоном світу, я був дуже молодим. Я цінував це, але не сприймав це так серйозно, як повинен був на тренуваннях і в тому, що я робив за межами табору.
Стати чемпіоном світу у віці 24 років – це велике досягнення, але зараз кращий час. Цей час зовсім інший. Я став набагато зрілішим. Я ціную своє становище, мені подобається те, що я роблю. Я розумію це набагато більше й маю хороший баланс. Для мене настав час вийти туди й знову перемогти", – сказав Паркер.
Бій відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.
Паркер свій останній бій провів у березні проти Чжана Чжилея. Джозеф двічі побував у нокдауні – у третьому та восьмому раунді, проте зміг виграти бій у китайця роздільним рішенням суддів та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.