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Чемпіон Бокс

Паркер назвав бажаних суперників

Олександр Булава — 25 лютого 2025, 22:20
Паркер назвав бажаних суперників
Паркер і Баколе
Getty images

Новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) після перемоги над Мартіном Баколе (22-2, 21 КО) заявив, що наступний бій хоче провести за чемпіонський титул.

Цитує боксера Seconds Out.

"Наступний крок – бій за титул. Було б неймовірно вийти в ринг проти Усика або Дюбуа. Але спочатку я візьму паузу й поїду додому, щоб побачитися з родиною.

Це не залежить від мене, я можу контролювати лише те, що в моїх силах. Якщо наступним стане титульний бій – це буде просто чудово. Важка праця та віра у свої сили", – сказав Паркер.

Нагадаємо, спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

Раніше сам Паркер прокоментував свою перемогу над конголезьким боксером.

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