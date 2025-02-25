Паркер назвав бажаних суперників

Новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) після перемоги над Мартіном Баколе (22-2, 21 КО) заявив, що наступний бій хоче провести за чемпіонський титул.

Цитує боксера Seconds Out.

"Наступний крок – бій за титул. Було б неймовірно вийти в ринг проти Усика або Дюбуа. Але спочатку я візьму паузу й поїду додому, щоб побачитися з родиною. Це не залежить від мене, я можу контролювати лише те, що в моїх силах. Якщо наступним стане титульний бій – це буде просто чудово. Важка праця та віра у свої сили", – сказав Паркер.

Нагадаємо, спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

Раніше сам Паркер прокоментував свою перемогу над конголезьким боксером.