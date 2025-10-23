Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Паркер назвав найсильнішого суперника в кар'єрі

Олександр Булава — 23 жовтня 2025, 01:05
Паркер назвав найсильнішого суперника в кар'єрі
Джозеф Паркер
The Ring

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) назвав найсильнішого боксера, з яким він зустрічався на ринзі.

Цитує боксера talkSPORT.

"Я б сказав, що Чісора був найсильнішим. Він постійно тисне, не дає спокою.

Усі ці короткі удари по корпусу й голові можуть не виглядати небезпечними, але кожен із них болючий, і з часом це накопичується. Він – справжній кошмар як у рингу, так і за його межами", – сказав Паркер.

Перший бій з Чісорою Паркер провів у травні 2021 року, тоді новозеландець вже у першому раунді опинився у нокдауні, але зміг перемогти роздільним рішенням суддів. У реванші в грудні Джозеф переміг одноголосним рішенням.

Свій попередній бій Джозеф провів 22 лютого поточного року, у 2 раунді достроково перемігши Мартіна Баколе. Вже 25 жовтня Паркер зустрінеться з володарем тимчасового титулу WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Раніше повідомлялося, що переможець протистояння стане наступним суперником абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Бій може відбутися у першій половині 2026 року.

Бокс Дерек Чісора Джозеф Паркер

Джозеф Паркер

Все почнеться на цих вихідних: Паркер націлився на бій проти Усика
Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі: усе про бій потенційних суперників Усика
Паркер та Вордлі провели битву поглядів після відкритого тренування
Менеджер Дюбуа здивував вибором наступного суперника для британського надважковаговика
Британський тренер розповів, хто може дати Усику "найважчий бій"

Останні новини