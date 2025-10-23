Паркер назвав найсильнішого суперника в кар'єрі

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) назвав найсильнішого боксера, з яким він зустрічався на ринзі.

Цитує боксера talkSPORT.

"Я б сказав, що Чісора був найсильнішим. Він постійно тисне, не дає спокою. Усі ці короткі удари по корпусу й голові можуть не виглядати небезпечними, але кожен із них болючий, і з часом це накопичується. Він – справжній кошмар як у рингу, так і за його межами", – сказав Паркер.

Перший бій з Чісорою Паркер провів у травні 2021 року, тоді новозеландець вже у першому раунді опинився у нокдауні, але зміг перемогти роздільним рішенням суддів. У реванші в грудні Джозеф переміг одноголосним рішенням.

Свій попередній бій Джозеф провів 22 лютого поточного року, у 2 раунді достроково перемігши Мартіна Баколе. Вже 25 жовтня Паркер зустрінеться з володарем тимчасового титулу WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Раніше повідомлялося, що переможець протистояння стане наступним суперником абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Бій може відбутися у першій половині 2026 року.