Паркер: Хочу взяти реванш у Джошуа
Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) хоче взяти реванш в ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) за поразку у 2018 році.
Цитує боксера Seconds Out.
"Я найбільше хотів би взяти реванш за бій з Джошуа, адже у 2018 році я був зовсім іншим боксером, ніж зараз, та й Ей Джей теж змінився. Він був обличчям боксу, привернув до нього багато уваги, і я хотів би помститися за ту поразку.
Я б із задоволенням вийшов у ринг проти Джошуа. Здається, він переніс операцію і планує повернутись, тож якщо така можливість з’явиться, я схоплю її обома руками — це буде чудовий бій.
Якщо він усе ще має мотивацію і пристрасть до боксу, йому варто продовжувати. Якщо це справді те, чого він хоче. Він ще зданий на багато", – розповів Паркер.
Бій Паркера та Джошуа відбувся у березні 2018 року та завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.
Зазначимо, що після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.
Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика. Сам новозеландець тоді переміг Мартіна Баколе, який замінив британця.