Паркер: Хочу взяти реванш у Джошуа

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) хоче взяти реванш в ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) за поразку у 2018 році.

Цитує боксера Seconds Out.

"Я найбільше хотів би взяти реванш за бій з Джошуа, адже у 2018 році я був зовсім іншим боксером, ніж зараз, та й Ей Джей теж змінився. Він був обличчям боксу, привернув до нього багато уваги, і я хотів би помститися за ту поразку.

Я б із задоволенням вийшов у ринг проти Джошуа. Здається, він переніс операцію і планує повернутись, тож якщо така можливість з’явиться, я схоплю її обома руками — це буде чудовий бій.

Якщо він усе ще має мотивацію і пристрасть до боксу, йому варто продовжувати. Якщо це справді те, чого він хоче. Він ще зданий на багато", – розповів Паркер.