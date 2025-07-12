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Паркер: Хочу взяти реванш у Джошуа

Олександр Булава — 12 липня 2025, 22:03
Паркер: Хочу взяти реванш у Джошуа
Джозеф Паркер
Getty images

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) хоче взяти реванш в ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) за поразку у 2018 році.

Цитує боксера Seconds Out.

"Я найбільше хотів би взяти реванш за бій з Джошуа, адже у 2018 році я був зовсім іншим боксером, ніж зараз, та й Ей Джей теж змінився. Він був обличчям боксу, привернув до нього багато уваги, і я хотів би помститися за ту поразку.

Я б із задоволенням вийшов у ринг проти Джошуа. Здається, він переніс операцію і планує повернутись, тож якщо така можливість з’явиться, я схоплю її обома руками — це буде чудовий бій.

Якщо він усе ще має мотивацію і пристрасть до боксу, йому варто продовжувати. Якщо це справді те, чого він хоче. Він ще зданий на багато", – розповів Паркер.

Бій Паркера та Джошуа відбувся у березні 2018 року та завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика. Сам новозеландець тоді переміг Мартіна Баколе, який замінив британця.

Ентоні Джошуа Джозеф Паркер

Джозеф Паркер

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