Джошуа висловився про перемогу Паркера над Баколе

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) відреагував на перемогу Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) над Мартіном Баколе (22-2, 21 КО).

Його слова цитує SecondsOut.

"Я дивлюся не тільки на бої, які нещодавно провів Паркер. Подорож Джозефа Паркера належить вивчати. Як він піднявся на вершину гри, невелика невдача – а в боксі ви знаєте, наскільки це згубно – і потрібна справжня мужність та дисципліна, щоб повернутися і знову змагатися за чемпіонство.

Він виявився на висоті. Дякую йому та його команді, тому що він зробив чудову роботу сьогодні", – сказав Джошуа.