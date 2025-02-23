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Джошуа висловився про перемогу Паркера над Баколе

Руслан Травкін — 23 лютого 2025, 06:16
Джошуа висловився про перемогу Паркера над Баколе
Ентоні Джошуа
Getty images

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) відреагував на перемогу Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) над Мартіном Баколе (22-2, 21 КО).

Його слова цитує SecondsOut.

"Я дивлюся не тільки на бої, які нещодавно провів Паркер. Подорож Джозефа Паркера належить вивчати. Як він піднявся на вершину гри, невелика невдача – а в боксі ви знаєте, наскільки це згубно – і потрібна справжня мужність та дисципліна, щоб повернутися і знову змагатися за чемпіонство.

Він виявився на висоті. Дякую йому та його команді, тому що він зробив чудову роботу сьогодні", – сказав Джошуа.

Нагадаємо, спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

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