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Він потужний панчер: Валлін прокоментував сенсаційну поразку від Чісори

Руслан Травкін — 9 лютого 2025, 14:12
Він потужний панчер: Валлін прокоментував сенсаційну поразку від Чісори
Отто Валлін
Instagram

Шведський боксер хевівейту Отто Валлін (27-3, 15 КО) прокоментував поразку проти Дерека Чісори. Він вважає, що британець володіє дуже сильним ударом.

Про це 34-річний боксер заявив у коментарі для IFL.TV.

"Я в порядку. Я розчарований, але це життя. Я намагався, але Дерек – жорсткий хлопець як для 41-річного. Тому я дуже його поважаю.

Перший нокдаун? Мабуть, я трохи втратив рівновагу. Мабуть, він потрапив по мені, але в той же час я шульга, тому часом ноги заплутуються, і ти втрачаєш рівновагу. Не знаю, чому я тоді впав.

Мені потрібно переглянути запис бою. Чісора сильний. Він однозначно один із найпотужніших панчерів, з якими я зустрічався", – сказав Валлін в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

Зазначимо, що Отто двічі був у нокдауні. Їх можна побачити в огляді бою Чісора – Валлін.

Нагадаємо, Чісора свій попередній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.

Завдяки перемозі Чісора піднявся на другу позицію у рейтингу IBF. Ймовірно, він зможе розглядатися як головний претендент на поєдинок за цей титул, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.

Бокс Дерек Чісора Отто Валлін

Дерек Чісора

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