Суперник Богачука анонсував бій проти Цзю

Американський боксер першої середньої ваги Верджил Ортіс (21-0, 21 KO) поб'ється з Тимофієм Цзю (24-1, 17 КО) незалежно від результату поєдинку з українцем Сергієм Богачуком (24-1, 23 KO).

Цитує боксера Boxing Scene.

"Звичайно, бій із Цзю відбудеться. Я не недооцінюю цей важкий бій, який мені доведеться провести, але поєдинок із Цзю відбудеться. Ми погодилися побитися з Тімом після його поразки, оскільки знали, що це хороший бій. Поразка нічого не забирає у нього як у бійця. Якщо я програю поєдинок проти Богачука — не кажу, що так буде, але якщо, не дай боже, це станеться — бій із Тімом все одно відбудеться", — розповів Ортіс.

Поєдинок Верджила з Цзю мав відбутися 3 серпня у Лос-Анджелесі, але австралієць знявся з поєдинку після рекомендацій лікаря через розсічення, яке отримав у бою з Себастьяном Фундорою.

Нагадаємо, бій Богачук — Ортіс пройде 10 серпня на арені Mandalay Bay в Лас-Вегасі, США. Поєдинок визначить, хто володітиме титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі, який зараз належить українцю.