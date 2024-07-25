Ортіс: Уся увага зосерджена на Богачуку

Американський боксер першої середньої ваги Вірджіл Ортіс (21-0, 21 KO) зосереджений на поєдинку проти тимчасового чемпіона у першій середній вазі за версією WBC українця Сергія Богачука (24-1, 23 KO).

Слова Ортіса передає портал Boxing Scene.

"Це дивізіон, в якому я повинен бути. Мені не потрібно нікому нічого доводити. Зараз уся увага зосерджена на Богачуку. Ми взагалі не дивимося далі нього. У нас з ним попереду велике випробування, і ми ні за кого більше не думаємо. Я почуваюся чудово фізично, психологічно та емоційно. Я готовий вийти на ринг прямо зараз", — сказав Ортіс.

Бій Богачук — Ортіс відбудеться 10 серпня на арені Mandalay Bay в Лас-Вегасі, США. Поєдинок визначить, хто володітиме титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі, який зараз належить українцю.

Нагадаємо, свій попередній бій Сергій провів 31 березня, коли знищив Браяна Мендосу. Ортіс 3 серпня мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.