Саудівська Аравія дала добро на проведення реваншу Бетербієв – Бівол

Голова Matchroom Boxing Едді Гірн розповів, що керівник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх дав добро на проведення реваншу між киргизстанським боксером Дмітрієм Біволом (23-1, 12 КО) і представником Канади Артуром Бетербієвим (21-0, 20 КО) за всі пояси в напівважкій вазі (до 79,4 кг), якими наразі володіє другий.

Гірн розказав про це в інтерв'ю FightHubTV.

"Його Високоповажність сказав нам, що матч-реванш відбудеться. Ми чекаємо остаточного підтвердження".

Перший бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.

Відзначимо, що перший бій викликав чимало суперечок щодо справжнього переможця. Багато екпертів вважали, що Бетербієв поступився.