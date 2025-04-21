Збірна України на шляху до Лос-Анджелеса-2028: з Хижняком та амбітною молоддю

Олімпійська збірна України з боксу розпочала підготовку до нового циклу, який завершиться на Іграх-2028 у Лос-Анджелесі. У суботу, 19 квітня, завершився тритижневий збір команди, що готується до найбільших турнірів 2025 року.

Після не найуспішніших Ігор у Парижі, де брали участь лише три представники нашої країни, зрозуміло, головним завданням стає загальне підвищення рівня боксу в країні. Індивідуальні таланти у нас є, що підтвердив виступ Олександра Хижняка на Іграх-2024 у Парижі.

Зібрали всіх найсильніших

Квітневий збір на Олімпійській базі в Конча-Заспі тривав три тижні. Потрібно зазначити, що тут для спортсменів створено всі умови. У боксерів є окремий просторий зал, приблизно третину якого займає ринг, а решта простору використовується під заняття для фізпідготовки. Тут є все необхідне сучасне обладнання для підготовки та відновлення після тренувань. А про серйозний підхід до процесу підготовки свідчить і той факт, що в штаті команди, зокрема, тренер зі стретчингу та фахівець із харчування.

На зборі в Конча-Заспі були присутні практично всі найсильніші боксери країни. Від кожної вагової категорії були чинні чемпіони та віцечемпіони України, всі фіналісти змагань. Велика увага на цьому зборі приділялася загальнофізичній підготовці. Три дні на тиждень, у понеділок, середу та п'ятницю, спортсмени проводили силові тренування. Утім, не забували й про суто боксерські тренування, присвячені тактиці, відпрацюванню прийомів тощо. Ці тренування проводилися у вівторок, четвер і суботу.

Силове тренування минулої п'ятниці завершилося 50-хвилинним заняттям зі стретчингу. Це система гімнастичних вправ, спрямована на розвиток гнучкості всіх м'язів, суглобів і сухожиль. Ба більше, якщо того дня це була лише частина загального силового тренування, то іноді боксери проводять окремі тренування, присвячені саме стретчингу.

"Це перший збір після чемпіонату України. Давно не було в нас таких зборів. У нас з’явилися дуже класні фахівці з ОФП та стретчингу. Тренування були інтенсивними, і всі працювали на максимальну силу. На початку збору ми навіть трохи хвилювалися, що хлопці не потягнуть. Але зараз, як бачите, всі з посмішками на обличчях. Ми провели тестування, всі набрали свій потрібний максимум, тому я думаю, що далі будемо в такому ж темпі працювати", – зазначив наприкінці збору головний тренер збірної України Михайло Мельник.

Михайло Мельник

Важлива кожна деталь

Нинішній збір був відзначений і ще однією незвичайною деталлю. У команди боксерів був... окремий стіл на базі в Конча-Заспі. А за харчуванням спортсменів стежить фахівець. У день відкритого тренування спортсменам пропонували рис, варену курку і рибу, сухофрукти, зефір...

Варто сказати, що їдальня на Олімпійській базі й так враховує специфіку спорту. Тут, звичайно ж, не знайдеш великої кількості смажених і жирних страв або газованої води. Проте, навіть на цьому тлі, у боксерів свій власний раціон, контроль за яким здійснює окремий фахівець. Боксерам потрібно тримати вагу, щоб після приїзду на змагання укластися у вагову категорію під час зважування.

Настільки серйозний підхід до процесу підготовки відзначали й представники інших видів спорту, які зараз перебувають на зборах у Конча-Заспі. Так, олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, якого я зустрів біля їдальні, зазначив:

"У боксерів усе серйозно. Харчування взагалі без зайвих калорій. Я б напевно так довго не зміг", – говорить гімнаст із притаманною йому часткою іронії.

"Будемо з них щось ліпити"

Утім, збори зборами, а забувати про турнірну практику також не варто.

"Зараз після цього збору буде другий етап підготовки, вже в травні. Після цього частина команди полетить до Таїланду на Кубок Короля, а інша частина продовжуватиме збір і готуватиметься до Кубка світу, який відбудеться в Астані. Зазначу, що у нас молода команда. Що з неї вийде – час покаже, поки не буду нічого говорити. Це початок олімпійського циклу, чемпіонат України, перші етапи зборів. Давайте відпрацюємо цей рік, а потім будемо говорити. Молода команда, всі хороші хлопці. Я їх усіх ціную, кожного поважаю. Будемо з них щось ліпити", – підсумував Мельник.

Чемпіонат України з боксу цього року пройшов у березні, в Одесі. Було розіграно 25 комплектів медалей – 13 у чоловіків і 12 у жінок. Зокрема, чемпіонами у своїх вагових категоріях стали вже відомі й титуловані чемпіон світу 2021 і призер Євро-2022 Юрій Захарєєв, чемпіон молодіжного Євро-2024 Данило Заморіло, учасники Олімпіади-2024 у Парижі Айдер Абдураїмов і Дмитро Ловчинський. Усі вони, зрозуміло, були й на нинішньому зборі.

Крім них до складу нинішньої збірної України входять Андрій Єфимович, Сієвуш Мухаммадієв, Олег Чулячеєв, Ельвін Алієв, Максим Зіневич, Матвій Ражба, Данило Жосан, Богдан Толмачов...

А ось головна зірка олімпійської збірної України, чемпіон Ігор у Парижі Олександр Хижняк у 2025-му році тренуватиметься окремо від команди.

"Я добре знаю Олександра і його батька. Вони сказали, що через рік будуть працювати тут разом з усією командою. Повернутися, але тільки через рік... Вибір залишитися в Олімпійському боксі – це його рішення. Я буду дуже радий, якщо Саша буде в нашій команді. Це спортсмен із величезним досвідом, тому він передасть багато чого молодому поколінню. Ми будемо сподіватися, що він, дай Боже, поїде на Олімпіаду в Лос-Анджелесі і виступить там гідно", – каже Михайло Мельник.

Зрозуміло, в Україні є інші боксери, здатні показати високі результати на тому ж Кубку світу, за якими варто стежити, вболівати за них.

Результат прийде в Лос-Анджелесі

Один із них – Айдер Абдураїмов, який у березні став чемпіоном України у ваговій категорії до 60 кг. На Іграх у Парижі наш спортсмен програв натуралізованому кубинцеві зі збірної Болгарії Хав'єру Ібаньєсу, причому програв заслужено, маючи гірший вигляд, ніж у суперника в усіх фазах та епізодах бою. Але зараз він оговтався після розчарування в Парижі й з оптимізмом дивиться вперед.

"У мене була мрія виступити на Олімпіаді і я її здійснив. Результат? Буду старатися, і він обов'язково прийде на наступних Іграх, у Лос-Анджелесі. Зараз ми всі для цього наполегливо працюємо. У нас велика команда фахівців, усе передбачено до дрібниць – харчування, фізпідготовка, тренування з техніки. Ви бачите зал, який повністю оновили, нове обладнання. Знову ж таки, на чемпіонаті України в Одесі був солідний призовий фонд (один мільйон гривень – ред). Дуже приємно працювати в такій обстановці. Буду намагатися показати максимальний результат", – зазначає Абдураїмов.

Айдер Абдураїмов ФБУ

Своєю чергою, Юрій Захарєєв на Олімпіаду не потрапив, хоча на початку олімпійського циклу був чи не головною надією української команди. Восени 2021 року він виграв чемпіонат світу в... 19-річному віці. Через пів року, на чемпіонаті Європи в Єревані він завоював бронзу, а потім його результати на дорослих турнірах пішли на спад.

Попри те, що Юрій неодноразово говорив про свою мету поїхати на Олімпіаду і присікав усі розмови про професійну кар'єру, поїздка на Ігри в Париж так і залишилася мрією. Але, попереду новий олімпійський цикл. І Захарєєв залишається в олімпійській збірній, навіть попри дебют у грудні на профі-рингу. Після перемоги над досвідченим колумбійцем Джоелем Хуліо українець повернувся до олімпійського боксу і виграв золото чемпіонату України в Одесі у своїй ваговій категорії до 71 кг.

"Досвід професійного боксу був цікавий, але зараз я зосереджений на Олімпіаді-2028. Я повернувся в олімпійську збірну і цим все сказано. Сподіваюся, наступний цикл буде успішнішим, я зможу дістатися до головного турніру чотириріччя. І не просто дістатися, а й поборотися за місце на п'єдесталі. В олімпійському боксі я ще точно не сказав свого останнього слова", – підсумовує Захарєєв.

Без чемпіонатів світу та AIBA

Додамо, що Федерація боксу України й спортсмени нашої національної збірної продовжують бойкотувати турніри під егідою Міжнародної асоціації боксу (AIBA). Цю організацію, як і раніше, очолює російський спортивний чиновник Умар Кремльов, а на чемпіонатах світу, всупереч усім інструкціям Міжнародного олімпійського комітету, російські спортсмени виступають не в нейтральному статусі, а самостійною командою – з прапором, гімном, формою з національною символікою.

Очевидно, що така ситуація не сприяє розвитку спорту та утвердженню мирних цінностей. І хоча в жіночому чемпіонаті світу, що відбувся в березні, та в чоловічому, запланованому на 1-13 травня в Туреччині, бере участь чимало національних збірних, бойкот з боку України залишається принциповою позицією.