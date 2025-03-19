Усик провів тренування на зруйнованій росіянами ТЕС

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) провів тренування на одній зі зруйнованих росіянами теплоелектростанцій.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Таким чином боксер висловив підтримку українським енергетикам, які відновлюють енергетичну систему після масованих російських атак.

Також Усик хоче вкотре привернути увагу міжнародної спільноти до масштабу руйнувань українських енергетичних обʼєктів, до необхідності їхнього тривалого відновлення та продовження підтримки у цьому.

"Неймовірно, що після кожної атаки, які б масштабні руйнування не були, енергетики продовжують ремонтувати обладнання та повертають українцям світло. Ці люди й самі випромінюють світло та надію. Україні потрібна допомога світу у відновленні енергетики, це наша спільна битва", – сказав Усик.

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Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала по українській енергетиці більше 2,3 тисяч ракет та дронів.

Це не вперше Олександр взяв участь у соціальних ініціативах. У жовтні він знявся у фільмі "Битва за світло", який розповідає про людей, які захищають Україну від енергетичного тероризму РФ.

Раніше Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків. Ймовірно, один із них пройде проти новозеландця Джозефа Паркера, боксерська організація зобов'язала українця провести бій саме з ним.