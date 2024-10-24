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Показали трейлер фільму "Битва за Світло" за участі Усика

Олексій Мурзак — 24 жовтня, 16:20
Показали трейлер фільму Битва за Світло за участі Усика
скріншот з відео

Опубліковано офіційний трейлер документального фільму "Битва за Світло", в зйомках якого взяв участь чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

Фільм режисера Василя Київського розповідає про людей, які захищають Україну від енергетичного тероризму РФ. Це бійці протиповітряної оборони, рятувальники ДСНС та енергетики.

"Ми все одно це пройдемо, навіть якщо ми будемо без світла. Ми і є світло, люди, українці, які світять на весь світ", – сказав Усик.

Раніше Олександр Усик повідомив, що продасть фото з автографом Тайсона Ф'юрі для допомоги українським військовим.

Олександр Усик

Олександр Усик

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