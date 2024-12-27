Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P після перемоги над Ф'юрі

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зберіг лідерство в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Новий рейтинг опублікував портал ESPN.

Усик очолив список після першої перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі наприкінці травня.

Рейтинг P4P від ESPN

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Рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

Напередодні Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у реванші. Після цього бою український чемпіон погодився на поєдинок проти Дюбуа, поведінку якого розкритикував Френк Воррен.

Зазначимо, що Усик вважає Теренса Кроуфорда найкращим боксером світу станом на сьогодні. Він поставив американця на перше місце і на початку грудня, а також не змінив свою думку і за кілька днів до реваншу з Ф'юрі.