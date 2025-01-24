Росіянина Повєткіна дискваліфікували на чотири роки за порушення антидопінгових правил

Російський боксер Олександр Повєткін отримав чотири роки дискваліфікації від Міжнародного агентства допінг-тестування (ITA).

Про це йдеться на сайті ITA.

За інформацією джерела, 45-річний росіянин порушив антидопінгові правила (ADRV) статті 2.2 антидопінгових правил IBA (IBA ADR) – вживання забороненої речовини.

"Розслідування виявили дані Системи управління лабораторною інформацією (LIMS), що вказують на наявність забороненої речовини остарин у пробі, наданій спортсменом у 2014 році. Остарин – це селективний модулятор андрогенних рецепторів (SARM), який широко використовується спортсменами через його ефекти, що сприяють нарощуванню м'язової маси та підвищенню працездатності. Після того, як спортсмен був повідомлений про справу та поінформований про свої процесуальні права, він вирішив не оскаржувати рішення ADRV. ITA винесла рішення про його дискваліфікацію терміном на 4 роки, починаючи з 21 жовтня 2024 року і залишаючись в силі до 20 жовтня 2028 року, відповідно до IBA ADR", – йдеться у заяві ITA.

Більше того, окрім дискваліфікації Повєткін отримав анулювання всіх його результатів з 2014 по 2024 роки.

"Результати спортсмена з 28 вересня 2014 року до початку тимчасового відсторонення спортсмена 9 вересня 2024 року анульовані, включаючи результати, отримані під час боксерського матчу, що відбувся в ніч з 27 на 28 вересня 2014 року, відповідно до статей 9 і 10.8 ADR IBA".

The ITA reports that Russian boxer Alexander Povetkin has been sanctioned with 4 years of ineligibility for an anti-doping rule violation for the use of a prohibited substance based on data retrieved by the @wada_ama from the Moscow laboratory.



▶️ https://t.co/c1YCwxdq9N pic.twitter.com/taWufpvsaG — International Testing Agency (@IntTestAgency) January 24, 2025

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Сама дискваліфікація вже ніяк не вплине наа подальші плани Олександра Повєткіна, оскільки після поразки Ділліану Вайту в 2021 році він завершив кар'єру.

Нагадаємо, що 5 жовтня 2013 року Володимир Кличко завдав Повєткіну першої поразки в кар'єрі. Українець переміг одностайним рішенням суддів у поєдинку, який проходив у Москві.

Раніше чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес поговорив про потенційне завершення кар'єри.