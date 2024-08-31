Повєткін назвав Усика "боксером школи Радянського Союзу"

Колишній російський боксер Олександр Повєткін вболіватиме за українського чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика у реванші проти британця Тайсона Ф'юрі.

Про це Повєткін розповів у коментарі Ushatayka.

"Я дивився перший бій. Усик молодець, гідно виграв. Чи засудили Ф'юрі ? Ні, я не згоден із цим. Я вважаю, що Усік виграв. Я буду за Олександра вболівати. Незважаючи на все, він все одно наш боєць, школа Радянського Союзу. Тож це навіть не обговорюється", – сказав Повєткін.

Друга битва між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на коні, адже Олександр звільнив титул IBF.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Повєткін приєднався до "команди Путіна", яка агітувала за кремлівського диктатора на нещодавніх "виборах" президента РФ.

Востаннє 44-річний росіянини виходив на ринг понад три роки тому. В березні 2021-го він був нокаутований Ділліаном Вайтом.