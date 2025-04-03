Мінмолодьспорт опублікувало список спортсменів, що підтримують війну в Україні

Міністерство молоді та спорту України опублікувало перелік російських та білоруських атлетів та діячів спорту, які підтримують війну в Україні.

Відповідний список з'явився на сайті Мінмолодьспорту.

Загалом спортсменів поділили на 52 категорії за видами спорту. Спортивні діячі потрапили в окрему категорію. Загалом же у списку імена майже 800 людей.

Найбільше представлення мають велосипедний вид спорту, вільна боротьба та бокс. У боксі, зокрема, є Ніколай Валуєв, Алєксандр Повєткін та Артур Бетербієв. Також туди потрапив президент Міжнародної боксерської асоціації Умар Кремльов.

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Нагадаємо, напередодні президент ФІФА Джанні Інфантіно під час конгресу УЄФА в Белграді заявив, що хоче якомога швидшого повернення Росії в міжнародні футбольні змагання.