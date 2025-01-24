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Чемпіон Бокс

Альварес розповів, коли планує завершити кар'єру

Олексій Мурзак — 24 січня 2025, 20:50
Альварес розповів, коли планує завершити кар'єру
Сауль Альварес
Melina Pizano/Matchroom

Чемпіон світу з боксу за версією WBO, WBC WBA Super, The Ring у другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес заявив, що планує завершити кар'єру професійного боксера у 38 років.

Про це він сказав у коментарі talkSPORT.

"Не знаю, але, очевидно, я наближаюся. Але почуваюся відмінно, краще, ніж будь-коли. Однак, можливо, у 38 років? Так, 38 років – ідеальний час, щоб почати думати про це", – сказав мексиканський чемпіон.

Зазначимо, що зараз Альваресу 34 роки.

Нагадаємо, в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, Альварес розділив ринг із пуерто-риканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів.

Раніше стало відомо, що бій суперзірок боксу Сауля Альвареса та Теренса Кроуфорда має відбутися у вересні цього року.

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