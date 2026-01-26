Гвоздик назвав фаворита чемпіонського бою Лопес – Стівенсон

Український боксер Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) зробив прогноз на поєдинок між чемпіоном WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопесом (22‑1, 13 КО) та володарем титулу WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном (23‑0, 10 КО).

Слова колишнього чемпіона світу за версією WBC цитує LuckyPunch.

Гвоздик зізнався, що вболіватиме за Лопеса, але не вірить у перемогу колишнього суперника Ломаченка.

"Мені здається, що Стівенсон просто чекатиме, а Тео звик працювати більш активно, тому намагатиметься врятувати глядачів від впадання в летаргічний сон через стиль поєдинку, запропонований Шакуром. Тому Тео буде частіше помилятися, чим скористається Шакур.

Дуже хотілося б побачити щось від Тео, проти чого стиль Шакура не працюватиме, але я не впевнений, що це станеться", – сказав Гвоздик.

Бій Лопес – Стівенсон відбудеться 31 січня в "Медісон-сквер-гарден" в Нью-Йорку. На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBO, який володіє Теофімо.

Щодо Гвоздика, то український боксер повернеться на ринг 1 лютого 2026 року. 38-річний спортсмен зустрінеться з Радивоє Калайджичем.