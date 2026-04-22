Спіймали на допінгу: названо заборонену речовину, яку знайшли в організмі Околі

У пробі сечі колишнього чемпіона світу Лоуренса Околі (23-1, 17 КО) виявили заборонений синтетичний гормон GHRP-2.

Про це інформує Ден Рафаель.

Він впливає на підтримку росту м'язової маси. Британський боксер має 10 днів на те, щоб вимагати аналіз проби Б за свій рахунок.

Позитивний тест зірвав його бій проти Тоні Йоки у рамках вечора боксу 25 квітня у Парижі. Згодом стало відомо, що промоутери шукали нового суперника для Йоки, однак у підсумку було ухвалене рішення скасувати боксерську подію.

Відзначимо, що Лоуренс востаннє проводив офіційний двобій наприкінці 2025 року, коли переміг технічним нокаутом Ебенезера Теттеха у Нігерії.

