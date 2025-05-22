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До бою – два тижні. Визначився наступний суперник Вихриста

Микола Дендак — 22 травня 2025, 14:00
До бою – два тижні. Визначився наступний суперник Вихриста
Віктор Вихрист
instagram.com/viktor_faust_vykhryst

Український надважковаговик Віктор Вихрист (14-1, 8 КО) проведе наступний бій вже 7 червня 2024 року.

Про це йдеться на сайті BoxRec.

Суперником українця буде 41-річний американський боксер Крістофер Лавджой (20-1-1, 20 КО). Сам поєдинок відбудеться в Німеччині, в місті Кіль.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Віктор Вихрист переміг Райдела Букера. Поєдинок тривав усі вісім раундів та завершився перемогою 32-річного Вихриста одноголосним рішенням суддів.

Лавджой попередній бій провів у березні 2023 року проти Аймана Фарука Аббаса, тоді боксери не визначили переможця.

Віктор Вихрист

Віктор Вихрист

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