Нганну згадав, як після бою з Ф'юрі розірвав інтернет мемом із Сімпсонів

Колишній чемпіон UFC у надважкій вазі камерунець Франсіс Нганну розповів, що він часто бачить мем, на якому зображений кадр із його бою з Тайсоном Ф'юрі, а також схожий кадр із мальтсеріалу Сімпсони.

Про це він розповів DAZN Sport.

"Я ніколи не дивився Сімпсонів, але після бою я продовжую бачити цю картинку всюди. Маю на увазі, що якщо ви це покажете комусь, хто не бачив бій або мультик, то людина може подумати, що мультик зробили на основі цього поєдинку. Хоча насправді сценарії в обох випадках були абсолютно різними. Смішно, бо ніхто не очікував, що така сцена станеться".

Відзначимо, що Нганну програв Ф'юрі за очками, але зумів відправити його в нокдаун.

У третьому епізоді восьмого сезону серіалу Сімпсони головний герой Гомер розуміє, що має дивне захворювання, яке робить його невразливим до ударів. Він вирішує почати кар'єру боксера, хоча навіть не б'є, а чекає, поки суперник втратить сили.