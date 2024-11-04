Японець без поразок: Туркі назвав найкращого боксера світу

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх заявив, що японець Наоя Іонуе (28-0, 25 КО) є найкращим боксером світу.

Його слова цитує Boxing247.

" Наоя Іноуе – найкращий і найсильніший боксер усіх часів. Цей хлопець має великий інтерес в Японії. Я вірю, що він стане важливим представником у Саудівській Аравії та шоу у Ер-Ріяді", – сказав Аль-Шейх.

Нагадаємо, що японець підписав контракт з організатором подій з Саудівської Аравії Riyadh Season. Спонсорська угода розрахована на 19,7 млн доларів, однак термін контракту не розголошується. Зазначається, що логотип Riyadh Season буде розміщений на шортах боксера.

Свій наступний поєдинок Іноуе проведе 24 грудня цього року з обов'язковим претендентом по лінії IBF, австралійцем Семом Гудманом (19-0, 8 КО).