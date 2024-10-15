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Колишній чемпіон світу назвав улюбленого українського боксера

Володимир Клепач — 15 жовтня, 12:29
Колишній чемпіон світу назвав улюбленого українського боксера
Василь Ломаченко
Getty Images

Колишній чемпіон світу В’ячеслав Сенченко назвав Василя Ломаченка (18-3, 12 KO) своїм улюбленим українським боксером.

Про це український боксер сказав в інтерв'ю Ukrsport.

"Василя Ломаченка я вважаю номером один в українському боксі. Далі два брати Клички, Олександр Усик та Сергій Деревʼянченко.
Думаю, що Василь Ломаченко, мабуть, найкращий боксер за всі часи в Україні. Коментувати якісь його особисті погляди вважаю неправильним, тому щоб щось казати про людину, треба його знати, а особисто я з ним незнайомий.
Звичайно, чув від інших людей, що він такої ж думки про війну, як і ми. Але, я би це не коментував, тому що, треба знати людину, щоб щось коментувати".

Відзначимо, що Василь Ломаченко – дворазовий чемпіон Олімпійських ігор, а також чемпіон світу у трьох вагових категоріях на професійному рівні.

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