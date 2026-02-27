Вистачило лише дві секунди: у Домінікані боксер оформив найшвидший нокаут в історії

У столиці Домініканської Республіки, Санто-Домінго, відбувся поєдинок у другій середній вазі між Брендоном Жан-Жан-Луї та Далвінсоном Техеда, який тривав лічені миті.

Щойно прозвучав гонг, Жан-Луї рвонув уперед і стрибком викинув лівий хук. Удар влучив чисто. Техеда миттєво впав на настил і не подавав ознак свідомості. Рефері без зволікань зупинив бій, а боксера винесли з рингу на ношах.

🚨BIG KO



Brandon Jean-Louis scores a huge KO just 2 seconds into his fight in the Dominican Republic pic.twitter.com/MAB7aS1eDe — Tokkerū (@ATokkers5) February 27, 2026

Промоутери підтвердили, що Техеду госпіталізували, однак пізніше його виписали без серйозних ушкоджень.

Офіційний час нокауту ще має бути підтверджений, але якщо двосекундний фініш зафіксують протоколом, це може стати найшвидшим нокаутом в історії професійного боксу.

Дискусія про рекорд вже розгорілася. У 2007 році Філ Вільямс нокаутував Брендона Берка за десять секунд першим же ударом. У 1997-му Джиммі Тандер відправив Кроуфорда Грімслі на канвас менш ніж за дві секунди, але через відлік рефері офіційний час бою склав 13 секунд.

