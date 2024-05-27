Стало відома дата наступного бою Сіренка

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (20-0, 17 КО) проведе наступний поєдинок 6 червня.

Інформація про це з’явилася на порталі BoxRec.

Опонентом 29-річного киянина буде американець Кейт Барр (21-15-1, 8 КО). Востаннє Сіренко виходив на ринг на початку квітня — тоді він уже в третьому раунді нокатував Деона Ронні Гейла (5-17-1, 4 КО). Той поєдинок для Владислава став поверненням після перерви тривалістю 2 з половиною роки.

Нещодавно тренер українця розповів, що його підопічний міг провести бій з колишнім чемпіоном світу Енді Руїсом. Також Сіренко розповідав, що відмовився від солідного гонорару на поєдинок проти росіянина Сергія Кузьміна.