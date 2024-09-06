Іноуе анонсував свій наступний бій
Наоя Іноуе
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Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Інуе (28-0, 25 КО) наступний бій хоче провести у грудні.
Цитує боксера Boxing 24/7.
"Я хочу вийти на свій наступний бій у грудні. Я точно не отримав жодних пошкоджень в бою з Дохені.
Перш ніж Накатані вийде на ринг зі мною, йому доведеться битися з моїм братом Такумою. Це нелегко, тому що Такума буде дуже жорстким і складним суперником для Накатані", — заявив Іноуе.
Напередодні японець вдруге захистив титул абсолютного чемпіона світу. У Токіо Наоя переміг ірландця Ті Джея Дохені (26-5, КО) технічним нокаутом у сьомому раунді.