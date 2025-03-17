Чемпіон WBA кинув виклик Іноуе

Британець Нік Болл (22-0-1, 13 КО), який на вихідних захистив титул чемпіона WBA в напівлегкій вазі (57,2 кг) посперечався з абсолютним чемпіоном світу в другій найлегшій вазі (до 55,3 кг) Наоєю Іноуе (29-0, 26 КО).

Перепалка сталася в соцмережі "Х".

"Болл – кумедний хлопець. Але поки що не треба махати ногами", – написав Іноуе на своїй сторінці в Х.

"Коли будеш готовий помахати ногами в напівлегкій вазі, дай мені знати", – заявив Болл.

"Мені буде достатньо двох кулаків", – відреагував Іноуе.

Naoya Inoue responds to Nick Ball about a potential featherweight clash down the line. pic.twitter.com/rCqxDU1VLw — Ring Magazine (@ringmagazine) March 16, 2025

Свій наступний поєдинок Наоя проведе 4 травня на арені "T-Mobile" у Лас-Вегасі. Його опонентом буде американець мексиканського походження Рамон Карденас (26-1, 14 КО). Це буде перший бій японця в США з 2021 року.