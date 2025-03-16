Болл перед рідними трибунами технічним нокаутом захистив титул чемпіона WBA

Перспективний британський боксер Нік Болл (22-0-1, 13 КО) зумів захистити чемпіонський пояс WBA у напівлегкій вазі (до 57,2 кг), перемігши колишнього чемпіона Ті Джея Дохейні (26-6, 20 КО).

Поєдинок проходив у Ліверпулі. За підтримки рідних трибун 28-річний Болл здобув дострокову перемогу.

Перші 5 раундів пройшли в рівній боротьбі, але надалі чемпіон збільшував свою перевагу. У 9 раунді Дохейні впав на канвас, але рефері не відрахував нокдаун, оскільки Нік повалив того поштовхом.

Проте, Болл додавав і після 10 раунду команда Ті Джея вирішила зупинити бій.

Бокс – бій за титул чемпіона WBA (до 57,2 кг)

Нік Болл (Велика Британія) – Ті Джей Дохейні (Ірландія) RTD 10

It’s OVER in Liverpool❗️



After 10 relentless rounds from Nick Ball, the corner of TJ Doheny has seen enough 👀#BallDoheny | Live now on DAZN (ex. UK & Ire) pic.twitter.com/T0bqQKGakL — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 15, 2025

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, вперше після поразки від Канело боксував і Едгар Берланга, який зумів здобути яскраву перемогу в першому раунді нокаутом.