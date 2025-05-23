Чемпіон світу в напівлегкій вазі: У першому бою Дюбуа наніс легальний удар, Усику стало боляче, тому він упав

Британець Нік Болл (22-0-1, 13 КО), який у березні захистив титул чемпіона WBA в напівлегкій вазі (57,2 кг), вірить, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) може перемогти Олександра Усика (23-0, 14 КО). Він також вважає, що в першому поєдинку рефері мав відраховувати нокдаун українцю.

Слова Болла передає BoxingNews24.

"Чи може Дюбуа перемогти? Так, на всі 100%. Даніель зараз на ходу, і в першому бою він його серйозно потряс. Якщо він впіймає Усика вдруге, то цілком може його добити. Удар нижче пояса? Я вважаю, що все було нормально. Це був удар по корпусу. Він влучив у корпус, Усику стало боляче, і він залишився на канвасі. Так, це його слабке місце. Тож треба використати це, щоб його здолати", – сказав Болл.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому двобої британський боксер змусив брати українця тривалий тайм-аут забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.