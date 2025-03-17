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Колишній чемпіон світу назвав боксера, який поб'є Іноуе

Руслан Травкін — 17 березня 2025, 14:38
Колишній чемпіон світу назвав боксера, який поб'є Іноуе
Карл Фремптон (праворуч)
Instagram

Колишній чемпіон світу в напівлегкій та легкій вазі британець Карл Фремптон (26-1, 15 КО) вважає, що Нік Болл (22-0-1, 13 КО) може завдати поразки Наоя Іноуе (29-0, 26 КО).

Про це він сказав для Boxing247.com.

"Дуже сильно сумніваюся, що ми побачимо Іноуе тут, у Ліверпулі. Думаю, більше шансів на те, що цей бій пройде в Японії чи Вегасі.

Хто переможе? Це непростий бій... Я почав би з того, що стилі роблять бої. А якщо ми говоримо про стиль Болла і схожих на нього бійців, то саме це те саме, що може створити безліч проблем для Іноуе. Отже, особисто я поставив би в цьому бою на Болла", – заявив Фремптон.

Нагадаємо, минулими вихідними Болл захистив титул чемпіона WBA в напівлегкій вазі (57,2 кг). Після цього між ним та Іноуе виникла перепалка в соцмережах

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