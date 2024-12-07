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Іноуе може провести бій у Лас-Вегасі

Олександр Булава — 7 грудня 2024, 12:56
Іноуе може провести бій у Лас-Вегасі
Наоя Іноуе
Getty Images

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі (до 55,3 кг) Наоя Іноуе (28-0, 25 КО) наступний бій може провести у США.

Про це повідомляє BoxingScene.

Свій наступний поєдинок Іноуе проведе 24 грудня цього року з обов'язковим претендентом по лінії IBF, австралійцем Семом Гудманом (19-0, 8 КО).

Після цього промоутерська компанія Top Rank, яка представляє інтереси японця, прагне організувати йому бій у Лас-Вегасі у квітні. Потенційним суперником може стати обов’язковий претендент на титул WBC Девід Пікассо (30-0-1, 16 КО).

3 вересня Інуе переміг ірландця ТіДжея Дохені, вдруге захистивши звання абсолюта в другій легшій вазі. Раніше Інуе також був абсолютним чемпіоном у першому найлегшому дивізіоні.

Наоя Іноуе

Наоя Іноуе

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