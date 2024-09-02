Національний олімпійський комітет обрав трьох найкращих спортсменів серпня

Легкоатлетка Ярослава Магучіх та боксер Олександр Хижняк визнані найкращими спортсменами серпня за версією Експертної комісії Національного олімпійського комітету.

Про це повідомила пресслужба НОК.

Переможці номінації виграли золоті медалі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Окрім того, були визначені найкраща юна спортсменка та команда. Ними стали чемпіонка світу зі скелелазіння Анастасія Кобець та жіноча збірна України з фехтування на шаблях відповідно.