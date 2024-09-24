Мунгуя хоче провести четвертий бій у 2024 році
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Чемпіон WBC Silver у другій середній вазі мексиканець Хайме Мунгуя (44−1, 35 КО) після перемоги над уродженцем Вірменії Еріком Базіняном (32−1−1, 23 КО) збирається провести ще один поєдинок до кінця року.
Про це повідомляє Boxing Scene.
27-річний мексиканець проведе поєдинок з колишнім претендентом на титул у другій середній вазі Роналдом Гаврілом (25-3, 20 КО) з Румунії. Бій має відбутися 14 грудня на стадіоні "Калієнте" в Тіхуані.
Напередодні Мунгуя ефектно нокаутував Базіняна у 10 раунді. Для нього це був третій бій у 2024 році.
Раніше мексиканець заявляв, що хоче битися з Калебом Плантом або Едгаром Берлангою.