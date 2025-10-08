Михалушко відбоксує за два титули у Бельгії

Український боксер напівсередньої вагової категорії Ярослав Михалушко (11-0, 9 КО) проведе титульний бій у Бельгії проти Алексіса Мунгії (12-3-2, 6 КО).

Про це повідомляє WBC Ukraine.

Уродженець Івано-Франківщини Ярослав Михалуко 25 жовтня у Бельгії проведе другий поспіль титульний поєдинок. Цього разу, окрім поясу WBC Francophone на кону також стоятиме титул WBC International у напівсередній вазі.

10-раундовий бій відбудеться в рамках вечора боксу у бельгійському містечку Ерсталь.

Його суперник Алексіс Мунгія має на своєму рахунку 12 перемог, 3 поразки та дві нічиї. Він більшість своїх поєдинків провів у Мексиці, а проти Михалушка вперше у карʼєрі боксуватиме у Європі.

У попередньому бою Михалушко переміг представника Бельгії Мерітона Каракшу та завоював титул WBC Francophone. Поєдинок у Львові завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця.