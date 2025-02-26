МОК тимчасово визнав World Boxing

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово визнала World Boxing як міжнародну федерацію у межах олімпійського руху.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Серед спортивних критеріїв визнання були виділені:

складається з 78 національних федерацій з п'яти континентів і вже створено чотири континентальні конфедерації;

надав докази того, що 62% боксерів і 58% призерів з боксу на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року є членами національних федерацій, які є членами World Boxing

застосовує процес спортивної доброчесності, запроваджений під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року Паризьким боксерським підрозділом, у тому числі під незалежним наглядом;

отримала членство в AIMS

Також було відзначено критерії управління серед яких впроваджена структура та документація, гарантії процесу генерації доходів впродовж 2025-2028 років. Визнає юрисдикцію CAS (Спортивного арбітражного суду) та подала заявку на статус підписанта Всесвітнього антидопінгового кодексу, що було схвалено WADA.

Нагадаємо, у квітні 2023 року група країн на чолі зі США та Великою Британією створили World Boxing – організацію любительського боксу, метою якої є збереження цього виду спорту на Олімпійських іграх.

Це сталося на тлі конфлікту між Міжнародним олімпійським комітетом і Міжнародною асоціацією боксу (IBA), яку очолює росіянин Умар Кремльов. У підсумку IBA у червні 2023 року було виключено зі складу МОК.