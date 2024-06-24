IBF зняла санкції з російських боксерів

Міжнародна боксерська організація скасувала санкції проти російського боксу.

Про це повідомляє генеральний директор RCC Boxing promotions.

За його інформацією рішення про скасування санкцій було прийнято в середині червня. Тепер російські боксери знову можуть займати позиції в топ-15 найкращих на планеті за версією IBF.

Нагадаємо, раніше український чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) дав згоду на бій проти володаря титулу WBA Джервонти Девіса (30-0, 28 KO).