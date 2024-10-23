Міллер: Я хочу реваншу з Дюбуа

Американський боксер надважкої ваги Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 KO) заявив про бажання провести бій-реванш проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Його слова передає BoxingScene.

"Дюбуа здатний провести бій-реванш з Усиком. Ви розумієте? Я хочу спочатку сам провести реванш, перш ніж він втратить пояс. Я хочу реваншу з Дюбуа. У мене був місяць на підготовку до минулого бою, я майже здолав його. Він бився зі мною, коли я був не в формі та прийняв бій в останню хвилину. Він точно вразив мене проти Джошуа. Він покращується кожен бій, у наступному Дюбуа буде вже не тим самим, з яким я бився. Але він не переможе Великого Малюка", – сказав Міллер.

Нагадаємо, боксери зустрічалися у грудні 2023 року, Перед Боєм Міллер переважив британця на 48 кілограмів, а в самому поєдинку поступився технічним нокаутом у 10 раунді.

Дюбуа свій останній бій провів проти Ентоні Джошуа, де здолав суперника нокаутом у п'ятому раунді.