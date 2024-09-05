Українка з 17-м розміром грудей хоче винести чемпіонський пояс Усика під час бою з Ф’юрі

Офіційна володарка найбільшого бюста України Міла Кузнецова через сайт Чемпіон зробила цікаву пропозицію команді Олександра Усика. Рекордсменка Книги рекордів України під час бою Усик — Тайсон Ф’юрі хоче винести в ринг один з чемпіонських поясів Олександра, і в рамках цього пропонує організувати додатковий збір для ЗСУ.

"4 роки тому я відвідала музей братів Кличків, побачила чемпіонські пояси Віталія та Володимира і захопилася боксом. Стежу за боями Усика, дуже зраділа перемозі нашого козака над Тайсоном Ф’юрі в Ріяді в травні. А зараз маю пропозицію на грудневий матч-реванш в Саудівської Аравії. По-перше, сама хотіла би винести один з чемпіонських поясів Олександра в ринг перед боєм. Впевнена, це викликало б додатковий ажіотаж і серед тисяч глядачів в Ріяді, і серед мільйонів телеглядачів по всьому світу".

Паралельно Кузнецова, яка має 17-й розмір грудей, пропонує цікаву ідею додаткової монетизації в рамках івента.

"У 2010 році фонд Кличко під час гала-вечора на аукціоні продав лот з виносом чемпіонського пояса Володимира. Його за 350 тисяч євро придбав президент київського Динамо Ігор Суркіс. Чому б зараз не зробити щось схоже? Впевнена, якщо виставити такой лот, його придбають за набагато більшу сумму. А виручені кошти можна направити на проекти фонда Усика або на допомогу нашим хлопцям з ЗСУ".

Міла Кузнецова

Модель плюс-сайз готова активно залучати в цей проєкт свою аудиторію, адже має в інстаграм 786 тисяч підписників.

"У мене чоловіча сплатопроможна аудиторія і я готова активно просувати там цей лот. Я бачила, як нещодавно Усик подарував президенту України Володимиру Зеленському зелений пояс WBC . Але в Олександра ще є, як мінімум, 5 чемпіонських поясів. Це ще один пояс WBC в кольорах України та Великої Британії, яке керівництво Всесвітньої боксерської ради зробило спеціально для травневого боя. Пояс Undisputed, який Усику прямо в рингу вручили після чудової перемоги в Ріяді. А також пояса WBA, WBO, IBO. А ще пояс американського журналу The Ring. Тож, є можливість реалізувати цю ідею. Буду рада, якщо вона сподобається Олександру і його команді".

Міла Кузнецова виграла конкурси Miss Ukraine plus-size та Miss World plus-size Queen. Заявку на рекорд володарки найбільших натуральних грудей України Міла подавала в червні 2020 року в музеї досягнень братів Кличків.

Відповідальний редактор — Станіслав Лисак