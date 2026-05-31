Лерена втратив чемпіонський пояс у бою з Мерхі

Південноафриканський боксер Кевін Лерена (31-5, 15 KO) програв у поєдинку проти обов'язкового претендента Ріяда Мерхі (36-3, 29 KO) та втратив титул чемпіона світу за версією WBC у бріджервейті.

Поєдинок відбувся на арені Dome у бельгійському місті Шарлеруа та тривав усі 12 раундів. Мерхі був краще готовий до двобою та активніше провів другу його половину. У підсумку він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів — 117:111, 116:112, 115:113

У травні 2023 року боксери вже зустрічалися на рингу. Тоді перемогу одностайним рішенням суддів здобув Лерена.

May 30, 2026

До цього південноафриканець востаннє боксував у липні минулого року проти супертяжа Лоуренса Околі. Поєдинок, що відбувся в андеркарді вечора боксу Усик – Дюбуа, завершився на користь британця.

Щодо Мерхі, то бельгієць івуарійського походження свій останній бій провів у жовтні минулого року, коли нокаутував у другому раунді сенегальця Гору Ньянга.

Напередодні чемпіон WBC в другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостер (25-3, 12 KO) захистив свій титул у бою проти ексчемпіона в напівлегкій вазі Реймонда Форда (18-2-1, 8 KO).