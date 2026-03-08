На кону пояс чемпіона WBC: Лерена проведе реванш проти Мерхі

Південноафриканський боксер Кевін Лерена (31-4, 15 KO) проведе захист титулу чемпіона світу за версією WBC у бріджервейті у поєдинку проти обов'язкового претендента Ріяда Мерхі (35-3, 29 KO).

Про це повідомила промоутерська компанія Gold Star Promotions.

Поєдинок між Лереною та Мерхі відбудеться 30 травня на арені Dome у бельгійському місті Шарлеруа.

У травні 2023 року боксери вже зустрічалися на рингу. Тоді перемогу одностайним рішенням суддів здобув Лерена.

Востаннє 33-річний південноафриканець боксував у липні минулого року проти супертяжа Лоуренса Околі. Поєдинок, що відбувся в андеркарді вечора боксу Усик – Дюбуа, завершився на користь британця.

Щодо Мерхі, то бельгієць івуарійського походження свій останній бій провів у жовтні минулого року, коли нокаутував у другому раунді сенегальця Гору Ньянга.

