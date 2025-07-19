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Околі здолав Лерена в андеркарді Усик – Дюбуа

Олександр Булава — 19 липня 2025, 23:49
Околі здолав Лерена в андеркарді Усик – Дюбуа
leigh dawney photography

Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Лоуренс Околі (22-1, 16 КО) здолав володаря поясу WBC в бріджервейті Кевіна Лерена (31-4, 15 KO) в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа.

Околі з перших хвилин захопив ініціативу та повністю контролював хід бою, не дозволяючи Лерена створити будь-яку небезпеку.

У підсумку британський боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів: 99:91, 100:90, 100:90 та захистив титул WBC Silver у надважкій вазі.

Нагадаємо, Околі у грудні нокаутував Хуссейна Мухамеда в першому раунді, а Лерена в останньому поєдинку захистив свій титул в бріджервейті, здолавши українця Сергія Радченка.

Околі Кевін Лерена

Околі

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