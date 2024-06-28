Пак’яо: Я хочу увійти в історію

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-2, 38 КО) збирається ще раз записати своє ім’я в історію боксу.

Про це він заявив у інтерв’ю talkSPORT.

"Я увійшов у історію в 40 років, здолавши Кіта Турмана, і я відчуваю, що в мене ще багато сил, адже протягом останніх кількох років я не багато бився. Я хочу увійти в історію", — сказав Пак’яо.

28 липня Менні проведе бій проти нового чемпіона WBC в напівсередній вазі Марріо Барріоса. Востаннє 45-річний філіппінець виходив на ринг майже три роки тому, коли одноголосним рішенням суддів програв Йорденісу Угасу.