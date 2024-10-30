Менеджер Ломаченка розповів, чи хоче українець завершити кар'єру

Егіс Клімас, менеджер чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі українця Василя Ломаченка (18-3, 12 KO), не дав предметної відповіді щодо завершення кар'єри його клієнта. Хоча натякнув, що такий сценарій досить вірогідний.

Слова Клімаса наводить портал Boxingscene.

"Рішення (піти на пенсію або знову битися) ще не прийнято, але якщо я можу сказати вам щось одне, то гроші не є мотивацією для Ломаченка".

Останній наразі бій Василь Ломаченко провів 12 травня цього року в Австралії проти Джорджа Камбососа. Українець здобув перемогу нокаутом у 11 раунді та завоював вакантний титул чемпіона світу за версією IBF.

Раніше повідомлялось, що Ломаченко завершить кар'єру, адже провалилася перспектива бою проти Джервонти Девіса.