Лазуткін: Питання, чи є у Ломаченка ресурс для ще одного поєдинку

Відомий боксерский інсайдер Майк Коппінджер нещодавно повідомив, що Ломаченко може завершити кар’єру. Чемпіон разом зі спортивним коментатором та поетом Дмитром Лазуткіним спробував розібратися, чи справді Василю час йти, яких помилок він припустився впродовж боксерської кар’єри та що чекає на Ломаченка в майбутньому.

– Пане Дмитро, чи варто Василю вішати рукавички на цвях прямо зараз? Чи є сенс провести ще один бій у ранзі чинного чемпіона світу?

– Ломаченко має відчувати сам, чи є у нього внутрішній ресурс для ще одного великого поєдинку. Можливо тягар травм не дозволяє йому вийти на ще один мегафайт. Можливо, є інші причини. Психологічно важко знаходити собі мотивацію для того аби знов проходити тренувальний збір і боксувати в титульному бою.

– Ломаченко потрапить до залу боксерської слави, де вже знаходяться Віталій та Володимир Клички? Якщо так, то коли?

– Ломаченко пройшов великий шлях у боксі і заслужив повагу експертів і поціновувачів. Його потрапляння в Зал слави - це питання часу.

– Якщо підсумувати кар’єру Василя, де він себе проявив більше, в аматорському боксі та на професійному рингу?

– Ломаченко в аматорському боксі був бездоганним. В профі боксу такого домінування вже не було. До того ж Василю не вдалося стати абсолютним чемпіоном світу, хоча чимало поясів він таки здобув.

Василь Ломаченко Getty Images

– Те, що Ломаченко лишився на другий олімпійський цикл (2008-2012) в аматорському боксі, завадило йому продемонструвати кращі результати на професійному рингу? Чи можна сказати, що це була стратегічно помилка Василя з його батьком?

– Олімпіаду в Пекіні-2008 він виграв у дуже молодому віці і рішення їхати на Ігри у Лондон не вважаю хибним. А от виступ у Всесвітній серії боксу в складі Українських отаманів був зайвим. Це ліга, яку Лома на той момент вже переріс. Дебютувати в профібоксі варто було на рік раніше.

– Чи потрібно було Ломаченко з переходом в професійний бокс змінювати батька-тренера? Ми пам’ятаємо, як свій другий бій на профи рингу, на кону якого стояв чемпіонський титул Василь програв - в багато чому завдяки недосвідченості Анатолія Ломаченка як тренера, який тоді робив свої перші кроки в професійному боксі.

– Не знаю чи зміг би Лома працювати з іншим тренером, але подивитися на його тандем з наставником, який мав би досвід у професійному боксі було б цікаво.

– Що чекає Ломаченко в Україні? Він лишиться маргіналом з "православ’ям головного мозку" чи здоровий глузд візьме гору, як це трапилося з початком повномасштабної війни з Олександром Усиком?

– Люди можуть змінювати свої погляди, але іноді на це потрібні роки. Питання віри саме по собі дуже особисте, чутливе. Багато що залежатиме від інформаційних потоків, які на нього впливатимуть і від кола спілкування.

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор – Денис Шаховець