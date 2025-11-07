Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Менеджер Кабаєла: Агіт – криптоніт для Усика

Володимир Варуха — 7 листопада 2025, 23:07
Менеджер Кабаєла: Агіт – криптоніт для Усика
Агіт Кабаєл
The Ring

Менеджер тимчасового чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла (26-0, 18 КО) Спенсер Браун вважає, що його підопічний здатен перемогти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова цитує BoxNation.

"Чи можу я бути абсолютно відвертим? З ударами по корпусу – так. Це гучна заява, яку люди назвуть ідіотською: "Про що він говорить?" Але дозвольте мені сказати. Він криптоніт для Усика. Він дійсно криптоніт", – заявив Браун.

Наступний поєдинок Агита Кабаєла запланований на 10 січня – він зустрінеться з поляком Даміаном Книбою у Німеччині.

Нагадаємо, Олександр Усик володіє всіма головними чемпіонськими поясами у надважкій вазі та залишається непереможним на професійному рингу.

Раніше Кабаєл пояснив, чому зірвався бій проти Дюбуа.

Олександр Усик Агіт Кабаєл

Олександр Усик

Ми це зробимо: ексчемпіон світу обговорив з Усиком потенійний бій
Можем зібрати стадіон: Кабаєл – про бій з Усиком у Німеччині
Президент WBO розповів, що очікує Вордлі, якщо Усик відмовиться з ним битися
Він стане найкращим боксером за останні 20 років: Вайт – про важливість бою Усика з Вордлі
Кабаєл пояснив поразку Дюбуа у поєдинку з Усиком

Останні новини