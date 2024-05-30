Менеджер Ф'юрі назвав несподіваний результат бою з Усиком

Спенсер Браун, який є менеджером Тайсона Ф'юрі, вважає, що "Циганський король не програв бій українцю Олександру Усику за титул абсолютного чемпіона світу.

Цитує функціонера Boxing Social.

"Реванш був запланований, ми підписали це, очевидно, нам потрібно було подивитися, як пройде перший бій і щоб ніхто серйозно не постраждав. Я думаю, що в Усика є декілька пошкоджень, через які він вибув на деякий час, але Тайсон рветься у бій.

Приємно бачити, що Ф’юрі проводить час із сім’єю та дітьми. Він не засмучений через поразку, можливо, він припустився кількох помилок, але я так не думаю. Це був важкий бій, я думаю, що це була нічия.

Реванш буде масштабнішим. Я гадаю, що знову буде повний аншлаг", - сказав Спенсер.